Isbjørn brøt seg inn på hotell Vi skjønner godt at Hilde gisper og snur når isbjørnen hopper ut av vindet! Les mer: https://nrk.no/t-1.14067028 Publisert av NRK Nyheter 3. juni 2018

A polar bear in Svalbard #Norway escapes through the window after invading a radio and filling its belly with chocolate and food for two and a half hours. The polar bear ended “its private party” after a strong helicopter sound warning and squeezed out through the small window.